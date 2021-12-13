Эксперт: уровень госпитализации пациентов с "омикроном" выше, чем с "дельтой"

"Датчане <…> [опубликовали] отчет о заболеваемости в стране и уровне госпитализаций, и как раз, может быть, прозвучала история экспертов ВОЗ, которые говорят о том, что "омикрон" может быть опаснее, чем "дельта", что базируется тоже на данных этих датских эпидемиологов. Они показывают, что по уровню госпитализации уже "омикрон" обгоняет "дельту", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен более чем в 60 странах, включая РФ.