Более 73% городских дорог отремонтировали в Петербурге в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Масштабные работы, запланированные на 2021 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", завершились в Петербурге. В результате в нормативное состояние приведены более 73% магистралей, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

"В 2021 году наш регион впервые присоединился к нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Благодаря финансовой поддержке федерального центра Петербург выполнил обязательства по нацпроекту на 2021 год - в нормативное состояние приведены 73% городских дорог. К 2024 году мы должны привести в нормативное состояние 85% городских магистралей и поддерживать этот показатель до 2030 года", - процитировали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

По данным пресс-службы, за 2021 год отремонтировали 41 объект общей протяженностью более 125 км. Особое внимание уделили дорогам, которые ведут к социально значимым объектам, и магистралям с наибольшей транспортной нагрузкой. Так, например, отремонтировали Ленинградскую улицу в поселке Песочный, ведущую к НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, крупные магистрали, соединяющие Красногвардейский, Калининский и Выборгский районы - проспект Энгельса от Парнасского путепровода до КАД и многие другие.

В 2022 году планируется отремонтировать не менее 70 км улично-дорожной сети. Сейчас перечень дорог, подлежащих ремонту, находится на стадии формирования, в нем будут учитываться предложения горожан. Ранее сформировали перечень дорог, входящий в Санкт-Петербургскую агломерацию. Он включает 786 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 1 771,6 км.