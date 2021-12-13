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Пандемия COVID-19

Reuters: Нигерия уничтожит 1 млн доз вакцин от коронавируса

Глава Национального агентства развития первичной медико-санитарной помощи страны Фейсала Шуаиба сообщил, что Нигерия согласилась принять от стран-доноров вакцины от COVID-19 со сроком хранения, который был близок к предельному, но времени не хватило для того, чтобы задействовать в программе вакцинации все полученные таким образом партии

ПРЕТОРИЯ, 13 декабря. /ТАСС/. Нигерия уничтожит около 1 млн доз вакцин от коронавируса, срок годности которых истек. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на главу Национального агентства развития первичной медико-санитарной помощи Нигерии Фейсала Шуаиба.

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По его словам, Нигерия согласилась принять от стран-доноров вакцины от COVID-19 со сроком хранения, который был близок к предельному, в условиях дефицита препаратов и с тем, чтобы попытаться быстро их использовать. Однако времени не хватило для того, чтобы задействовать в национальной программе вакцинации все полученные таким образом партии.

Шуаиб заметил, что точная дата уничтожения 1 млн доз вакцин сейчас согласовывается с правительством.

На текущий день в Нигерии использовано 11,2 млн доз вакцин от коронавируса. Полный прививочный курс прошли 3,8 млн человек, или 1,9% населения страны.

Ситуация с просроченной вакциной не ограничивается только Нигерией. Так, в другой стране Западной Африки - Сенегале - за последние два месяца истек срок годности 200 тыс. доз вакцин от COVID-19, срок годности еще 200 тыс. истекает в конце нынешнего месяца.

Теги
НигерияПандемия COVID-19
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