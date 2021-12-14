{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Чукотке возбудили уголовное дело по факту повреждения дороги, построенной по нацпроекту

Были нарушены сроки исполнения контракта

ТАСС, 14 декабря. Уголовное дело по факту повреждения дороги, строящейся в рамках национального проекта, возбуждено на Чукотке, сообщает пресс-служба окружного управления прокуратуры.

Установлено, что подрядная организация в рамках контракта на ремонт автомобильной дороги, заключенного с администрацией городского округа Анадырь, выполнила работы по заливке бетона, который был поврежден неустановленным лицом.

"С учетом изменений графика и объема работ, связанных с необходимостью ремонтно-восстановительных работ дорожного полотна, были нарушены сроки исполнения муниципального контракта, а также достижения целевых показателей нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" на территории городского округа Анадырь. По материалам проверки прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества")", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили в Норильске
Ожидают южный ветер с порывами до 25 м/с
Читать полностью