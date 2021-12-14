Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 64 субъектах России

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах Российской Федерации, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"На 49-й неделе 2021 года (06.12.2021 - 12.12.2021) в целом на территории Российской Федерации уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями увеличился по сравнению с предыдущей (48-й) неделей. <...> По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается преимущественно среди взрослого населения и подростков.

По состоянию на 10 декабря от гриппа в России привито более 62,26 млн человек, что составляет 42,6% от численности населения страны, указывается в публикации.