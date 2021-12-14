В Приморье зафиксировали рост заболеваемости ковидом среди подростков и пожилых

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Приморья зафиксировали рост заболеваемости ковидом среди подростков 15-16 лет и людей старше 65 лет. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"За последние дни приморские врачи регистрируют рост заболеваемости коронавирусом среди школьников и пожилых людей. <…> Отмечается рост заболеваемости на 25% среди подростков 15-16 лет и на 7% среди людей старше 65 лет", - говорится в сообщении.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Марина Полякова отметила, что ведомство фиксирует стабилизацию уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, но число заразившихся остается высоким.

С начала пандемии в регионе выявлено 94 450 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 79 262 человека, умерли 1 465 граждан. Вакцину получили 856 624 жителя края. Роспотребнадзор ввел дополнительные санитарные ограничения: без QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации или перенесенную болезнь, жители региона могут попасть только в аптеки и магазины с товарами первой необходимости.