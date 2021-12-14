Глава Забайкалья объяснил свой призыв "оцеплять кварталы" для вакцинации от коронавируса

ЧИТА, 14 декабря. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснил свой призыв к правительству региона "оцеплять кварталы" для вакцинации населения от коронавируса - на самом деле глава региона предлагал обеспечить жителей возможностью привиться дома. Об этом сам Осипов во вторник написал на своей странице в Instagram .

В понедельник губернатор провел заседание краевого правительства, где заявил, что если Минздрав региона хочет, то может оцепить вместе с Роспотребнадзором и военными кварталы и вакцинировать жителей по спискам.

"Я не просил принуждать к вакцинации, оцеплять кварталы. Я просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома. Мы приложили большие усилия, чтобы обеспечить вакцинацию населения, но как мы ни убеждаем, ни просим людей, более-менее эффективны только ограничительные меры. Нужны решительные действия, поэтому я сегодня обратился в первую очередь к правительству Забайкальского края, попросил заниматься максимально изобретательно, ответственно и серьезно этим вопросом. Принимать даже экстраординарные меры, где это возможно, чтобы обеспечить безопасность забайкальцев", - написал глава Забайкалья.

В пример Осипов привел КНР, где благодаря решительным действиям властей удалось сдержать распространение коронавируса: "Население абсолютно дисциплинированно все выполняет, и нет ни коронавируса, ни потерь в экономике, ни потерянных рабочих мест и заработной платы. Поэтому мы сегодня перед очень большим вызовом: управленческим, интеллектуальным и коммуникационным".

С начала пандемии коронавирусом в Забайкалье заразились 92 078 жителей. Врачи выписали 78 761 человека, 2 032 пациента умерли. Из-за высокого уровня заболеваемости с 25 октября введены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга, с 8 ноября требование распространяется и на торговые центры.

Завершили вакцинацию в регионе более 481 тыс. человек, введена обязательная вакцинация для работников в 10 социальных сферах, для муниципальных и государственных служащих, а также для волонтеров.