Следователи рассказали, что привело к лесным пожарам в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Начальник региональной диспетчерской службы Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов Артем Хребтов подозревается в халатности, которая привела к масштабным пожарам в 2019 году в Богучанском районе Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"По версии следствия, Хребтов в период с 21 по 27 июня 2019 года нарушил свою должностную инструкцию и руководящие ведомственные документы. Достоверно зная о массовых лесных пожарах на территории Богучанского района Красноярского края, он не передал в министерство лесного хозяйства региона информацию о возникшей чрезвычайной ситуации, о наличии негативного прогноза развития лесопожарной обстановки. <…> В результате ненадлежащего исполнения Хребтовым своих обязанностей лесные пожары перешли в категорию массовых, что привело к причинению особо крупного ущерба лесному фонду Красноярского края", - сообщили в ведомстве.

В отношении Хребтова было возбужденно уголовное дело ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба"). Сейчас дело передано в суд.

Летом 2019 года в Красноярском крае фиксировалось большое число лесных пожаров, дым от них доходил до населенных пунктов, в том числе и до Красноярска и других крупных городов Сибири. Одним из очагов пожаров стал Богучанский район. По данным МЧС, ежесуточно на ликвидацию пожаров там привлекали более тысячи человек.