В Москве прошел рекордный с 1989 года снегопад

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Рекордный за 32 года снегопад прошел в Москве, на метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков. Об этом во вторник в Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве выпало 20% месячной нормы осадков! <...> Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков, в центре города, на Балчуге, - 11 мм, в Тушино - 10 мм. <...> Нужно отметить, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1989 года, когда метеорологи тоже зафиксировали 9,9 мм", - написал синоптик.

Он отметил, что самые сильные этой зимой аномальные снегопады зафиксированы в столице в результате влияния активного волнового атмосферного фронта. Больше всего снега - 12 мм - выпало в Новой Москве в Михайловском и в подмосковном Долгопрудном, уточнил Тишковец.

Синоптик напомнил, что до этого рекордным по количеству осадков было 7 декабря. Тогда снегопад в столице стал самым сильным за последние 72 года. Он добавил, что норма осадков для декабря составляет 56 мм.