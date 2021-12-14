Замгенпрокурора РФ поручил проконтролировать строительство жилья для дольщиков на Камчатке

ТАСС, 14 декабря. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин после осмотра строящегося шестиэтажного дома для обманутых дольщиков в Петропавловске-Камчатском поручил прокуратуре края контролировать ход работ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин ознакомились с ходом строительства шестиэтажного жилого дома по пр. Карла Маркса, строительство которого осуществляется с привлечением денежных средств граждан, а также встретились с представителями инициативной группы дольщиков дома. Дмитрий Демешин поручил прокурору Камчатского края Дмитрию Рычагову продолжить надзорное сопровождение завершения работ и ввода дома в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Трутнев также обратил внимание губернатора Камчатского края Владимира Солодова на необходимость увеличения темпов возведения нового жилья, а также создания зеленых зон и комфортного городского пространства.

Разрешение на строительство дома было выдано застройщику в 2013 году, сдать его в эксплуатацию предполагалось в 2015 году с привлечением средств 15 дольщиков, однако компания-застройщик обанкротилась. В 2020 году был определен новый застройщик. Свободные квартиры дома предполагается продать по механизму "Дальневосточная ипотека".