Мурашко сообщил, что более 800 тыс. медработников боролись с ковидом на пике пандемии

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Более 800 тыс. медицинских работников в России были задействованы для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом на пике пандемии, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На пике мы задействовали более 800 тыс. медицинских работников для оказания помощи пациентам с ковидом. Таким образом, мы с запасом подготовились к встрече с инфекционной угрозой", - сказал он на тематическом саммите QS Subject Focus Summit Medicine 2021.

Мурашко отметил, что во время пандемии в кратчайшие сроки благодаря использованию портала непрерывного медицинского образования Минздраву удалось разработать и внедрить интерактивные образовательные модули, посвященные вопросам, связанным с инфекциями. Обучение по ним прошли более 1,5 млн медицинских работников.

"Сегодня кроме первичной подготовки мы используем эту платформу для актуализации знаний, быстрого и централизованного доведения новой информации о COVID-19 со скоростью более чем 600 тыс. специалистов менее чем за месяц", - добавил он.

Мурашко сообщил, что каждый российский пациент был обеспечен своевременной медицинской помощью во время пандемии коронавируса.

"Внедрение инновационных технологий оказалось выгодным для всех участников процесса: пациента, врача и всей системы здравоохранения. Система не захлебнулась от потока больных, не ушла в коллапс. И тем самым удалось обеспечить каждого пациента своевременной медицинской помощью", - сказал он.

По его словам, использование медицинских сервисов позволило снять нагрузку с врачей, подключать к работе немедицинский персонал. "И таким образом сэкономить самый дефицитный и дорогостоящий ресурс - время врача", - добавил он.

13 декабря Мурашко сообщил, что в настоящий момент в РФ для борьбы с коронавирусной инфекцией задействовано более 650 тыс. медработников.