В Якутии в 2021 году отремонтировали свыше 130 км федеральных автодорог

ЯКУТСК, 14 декабря. /ТАСС/. Дорожники в Якутии в 2021 году привели в нормативное состояние 132 км федеральных автомобильных дорог "Вилюй" и "Колыма", сообщил во вторник начальник ФКУ Упрдор "Вилюй" Николай Андреев.

"Год получился у нас продуктивным, несмотря на все проблемы природно-техногенного характера. В этом году дорожники справились со своей задачей досрочно, это нас очень радует. В этом году 132 км мы ввели по автодорогам "Колыма" и "Вилюй", - сказал Андреев.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на ФАД "Вилюй" обновили 86,95 км, также капитально отремонтировали мосты через реки Угуя и Черная общей протяженностью 52,27 погонных метров. На ФАД "Колыма" привели в нормативное состояние около 45,4 км дорог, в том числе подходы к ледовой переправе через реку Лену со стороны города Якутска и поселка Нижнего Бестяха.

В 2022 году запланированы работы на автодорогах "Вилюй" и "Колыма" на 39 объектах общей протяженностью 137 км и около 1 173,2 погонных метров на мостах. "Благодаря выполняемым работам будет обеспечен проезд по асфальтобетонному покрытию на участке поселок Нижний Бестях - село Чурапча", - добавили в ведомстве.

Во вторник утверждена проектно-сметная документация по строительству мостового перехода через реку Вилюй в районе села Верхневилюйска, начинается запуск проекта в работу. Ранее сообщалось, что проект мостового перехода получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. "Мы планируем в первом квартале следующего года объявиться на торги", - добавил Андреев. Строительно-монтажные работы намечены на период с 2022 по 2026 годы.

Строительство дороги А-331 "Вилюй" продолжается, ее маршрут будет проходить из Тулуна Иркутской области через Братск, Усть-Кут, Мирный с конечной точкой в Якутске. Длина трассы составит до 3 тыс. км. В настоящее время функционируют несколько участков трассы. Трасса "Колыма" является единственной дорогой, соединяющей восточную часть Якутии, западную и центральную части Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана. 1 147 км проложены по Якутии, 834 км - по Колыме.