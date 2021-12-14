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Попова сообщила, что суточный охват тестирования на ковид в России вырос в три раза

Суточный охват тестирования на ковид в РФ вырос в три раза - Попова.

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Теги
РоссияПопова, Анна Юрьевна
Пандемия COVID-19
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