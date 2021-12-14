ФМБА 16 декабря внесет в Минздрав отчет об испытаниях своей вакцины от ковида

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) 16 декабря внесет в Минздрав промежуточный отчет о клинических испытаниях вакцины от коронавируса "Конвасэл", разработанной ведомством. Об этом во вторник сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"19 июля начались клинические исследования объединенной I-II фазы "Конвасэла". В настоящее время подготовлен промежуточный отчет, который 16 декабря, на этой неделе, будет внесен регулятору", - сказала она на общем собрании Российской академии наук (РАН).