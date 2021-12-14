Во Владимирской области отменили введение кодов для посещения заведений сферы услуг

ТАСС, 14 декабря. Власти Владимирской области отменили ранее принятое решение о введении в регионе с 15 декабря QR-кодов для посещения заведений сферы услуг. Об этом во вторник на брифинге сообщил врио первого заместителя губернатора Александр Ремига.

"Сегодня врио губернатора принял решение об отмене этого пункта указа [о введении QR-кодов для посещения заведений сферы услуг], и, соответственно, QR-коды у нас не вводятся вообще", - сказал Ремига.

Он отметил, что такое решение принято на основании предложений общественных организаций, предпринимательского сообщества. "Мы понимаем, что перед декабрьскими праздниками, во время январских праздников любые ограничения негативно скажутся на бизнесе", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в регионе планировали с 15 декабря ввести требование о предъявлении QR-кода для посещения заведений сферы услуг.

Среди действующих в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, запрет работы заведений общепита в ночное время, заполняемость фудкортов в торговых центрах не может превышать 50%. Разрешенная заполняемость залов на мероприятиях не более 50%, не более 500 человек, посещать мероприятия можно при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки переболевшего. Разрешены мероприятия на открытой огражденной территории при наличии у граждан сертификата, QR-кода или ПЦР-теста. Введен удаленный режим работы для 30% сотрудников организаций, а также обязательная вакцинация 80% работников социально-значимых сфер, в том числе таких, как госслужба, услуги населению, образование, здравоохранение, туризм и гостиничный бизнес, культура, спорт.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 14 декабря, во Владимирской области с начала пандемии выявлен 76 701 случай заражения коронавирусом, в том числе 293 - за последние сутки. Выздоровели 58 287 человек, 2 859 пациентов умерли.