Ретрансляция в Латвии телеканала "Россия-РТР" возобновится 15 февраля

РИГА, 14 декабря. /ТАСС/. Ретрансляция на территории Латвии телеканала "Россия-РТР" возобновится 15 февраля 2022 года. Об этом во вторник сообщил руководитель Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ), контролирующего деятельность теле- и радиоретрансляторов в стране, Иварс Аболиньш.

"Россия-РТР" вернется в эфир 15 февраля. То, что НСЭСМИ может сделать, - усиленно мониторить. Если эти нарушения будут продолжаться, "Россия-РТР" будет ограничен на значительно больший период, чем один год, как это было до этого", - сказал он в эфире местного телеканала TV3.

По версии главы НСЭСМИ, "результат от исключения российских каналов из вещания достигнут". "Контент, который был виден на некоторых российских каналах, был откровенно враждебным. 100 тыс. жителей Латвии каждый день смотрели передачи Владимира Соловьева", - утверждает он.

НСЭСМИ запретил с 15 февраля на год ретрансляцию телеканала "Россия- РТР" на территории Латвии. Процедуру ограничения работы этого телеканала, который зарегистрирован в Швеции, на территории Латвии ведомство начало еще в июле 2020 года. Претензии НСЭСМИ вызвала передача "60 минут", транслировавшаяся в эфире телеканала 10 июля. По утверждению ведомства, слова ведущей программы и участников, которые обсуждали ситуацию на Украине, можно расценить как разжигание ненависти. Таким образом, по мнению совета, в содержании программы телеканала были обнаружены признаки нарушения одной из статей латвийского закона о СМИ.

С 10 февраля этого года НСЭСМИ запретил ретрансляцию на территории Латвии еще 16 российских телеканалов, включая "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия". Также исключены из списка ретранслируемых в Латвии каналов "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "Бокс ТВ" и HD Life. В свою очередь 30 июня прошлого года НСЭСМИ Латвии принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов - RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.