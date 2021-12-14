В школах Подмосковья проведут уроки предпринимательства

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Открытие уроки предпринимательства пройдут в 15 школах Московской области 17 декабря. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"17 декабря в 15 школах Московской области пройдут открытые уроки предпринимательства. Школьники смогут узнать о роли предпринимателя в современном мире из уст успешных российских бизнесменов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что открытые уроки предпринимательства проходят в рамках программы "Атланты в школах", инициатором которой выступил бизнес-клуб "Атланты".

"Для ребят это отличная возможность встретиться с интересными людьми, задать вопросы, узнать историю успеха. Это полезный опыт. С этого года в ряде школ Подмосковья ребята во внеурочное время уже начали изучать предпринимательство, мы даже открыли профильные предпринимательские классы. Тема важная и нужная. Ребята узнают про основы предпринимательской деятельности, разрабатывают собственные проекты и планы по их реализации", - приводятся в тексте слова министра образования региона Ильи Бронштейна.

В министерстве пояснили, что программа "Атланты в школах" включает также экскурсии в компании, стажировки, мастер-классы, встречи с известными бизнесменами и другие мероприятия. Она направлена на формирование у детей школьного возраста предпринимательского мышления и создание культуры предпринимательства в России.