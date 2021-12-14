Власти Москвы дополнительно выделили 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы дополнительно выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило 10,3 млрд рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что источником дополнительных средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставленный правительству Москвы в соответствии с распоряжением правительства РФ от 4 декабря 2021 года. "Выделение дополнительных средств позволит обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 при сохранении необходимых объемов плановой и экстренной медицинской помощи по другим заболеваниям", - заключили в пресс-службе.