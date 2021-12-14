Постпред Индии: заблокированный РФ проект резолюции СБ ООН подрывал соглашения по климату

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 декабря. /ТАСС/. Предложенный Ирландией и Нигером проект резолюции Совета Безопасности ООН по климату и безопасности, на который Россия наложила вето, подрывал соглашения, с трудом достигнутые на климатической конференции в Глазго. Об этом заявил во вторник в своем Twitter постоянный представитель Индии при ООН Т. С. Тирумурти.

"Индия проголосовала против проекта резолюции СБ ООН, которая была попыткой секьюритизации действий по климатической повестке и подрывала соглашения, с трудом достигнутые в Глазго", - написал он.

По словам Тирумурти, предложенная резолюция, увязывающая вопросы климата и безопасности, "не поможет разрешению региональных конфликтов". "Нет никакой реальной необходимости в этом документе. Рассмотрение конфликтов в призме климатических изменений введет в заблуждение", - подчеркнул индийский дипломат. При этом он отметил, что Индия остается приверженной борьбе с проблемами климата.

В понедельник Россия в СБ ООН наложила вето на принятие резолюции по климатической проблематике, предложенной Ирландией и Нигером. РФ и Индия проголосовали против, Китай воздержался. Из-за использования Россией права вето документ не был принят. Как говорится в распространенном заявлении постоянного представительства РФ при ООН, документ предлагал однобоко - через климатическую проблематику - подходить к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности и игнорировал все остальные аспекты ситуаций, в которых находятся страны в конфликтах или отстающие в социально-экономическом развитии.

В начале ноября в шотландском Глазго прошла 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). По ее итогам было принято заявление, в котором страны берут на себя обязательства наращивать усилия "для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива, обеспечивая адресную поддержку самых бедных и самых уязвимых в соответствии с национальными обстоятельствами". Неослабленным называют уголь, который используется на угольных электростанциях, не оснащенных технологиями улавливания и захоронения углекислого газа. Страны также согласовали правила реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Она предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеродными единицами.