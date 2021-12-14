В Подмосковье на лекарства для пациентов с редкими заболеваниями выделят 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей направят в Московской области в 2022 году на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с редкими заболеваниями. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Мособлдумы.

"На следующие три года запланировано выделить еще более 3,6 млрд рублей. Из которых более 1,1 млрд рублей - в 2022 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что редкие - орфанные - заболевания имеют распространенность не более 10 случаев на 100 тыс. граждан. В подмосковном регистре таких заболеваний зарегистрировано у более 1 тыс. человек.

По словам председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрея Голубева, вопрос лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями находится на особом внимании. "На это за последние пять лет в Подмосковье потрачено более 4,4 млрд рублей. В 2021 году выделено более 1,6 млрд рублей. Деньги пошли на закупку лекарственных препаратов, а также специализированных продуктов лечебного питания", - добавил Голубев.