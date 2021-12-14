Заключен контракт на поставку судов для рейса "Петербург - Кронштадт" -"Остров фортов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Туристический оператор заключил лизинговый контракт на поставку шести судов класса "река-море" для сообщения между Кронштадтом и Петербургом. Об этом сообщила журналистам руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.

"У нас есть новые технологии и программа Минпромторга РФ, которая есть по лизинговым контрактам, который и был заключен. Поэтапно, двумя этапами это шесть кораблей, которые мы получим. Два из них - уже в 2023 году прямо к началу навигации. Они будут легкими, они имеют класс, который нужен - "река-море", и они будут вмещать 180 человек, помимо этого, по цене они оптимальнее, чем "Метеоры". <…> Это оператор туристический заключил лизинговый контракт", - рассказал она.

По словам Шойгу, в настоящее время на фортах закончились противоаварийные работы. "Сейчас начинаются работы по фасадам, мы вывозим оттуда строительный мусор", - отметила она.

Также, по словам Шойгу, в 2022 году будет произведен основной объем работы по фортам. "Мы должны закончить Музей [военно-морской славы] в 1 квартале 2023 года, чтобы провести Морской салон в 2023 году в конгрессно-выставочном комплексе, который будет являться частью музея", - сообщила собеседница. Центральным экспонатом музея станет первая советская и третья в мире атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", построенная в 1958 году на северодвинской верфи "Севмаш", которая ранее в сопровождении буксиров доставлена в Кронштадт из Мурманска.

"Конечно для нас одной из значимых вещей в этом году стала дислокация атомной подводной лодки. 108 метров, 2,4 тыс. тонн - такого никто никогда не поднимал. <...> Она должна стать центральной частью музея. Шойгу отметила, что победила одна из 4 концепций поднятия лодки, это будет сделано на единственной барже, которая существует в России, - "Атлант". Затем, чтобы провести лодку по улицам Кронштадта, с них временно уберут дорожные знаки и светофоры. Когда лодку доставят на место, "вокруг нее уже начнется стройка основного купола, а внутри - реставрация лодки", добавила собеседница.

Также в рамках реализации проекта "Остров фортов" будет создан Дом Балтийской нерпы, который включит в себя обучающий центр по спасению этих животных. Кроме того, планируется создание социальной инфраструктуры: детского сада, лицеев, ЗАГСа, ретро-кинотеатра. Ожидается, что реализация проекта создаст дополнительно 1,5 тыс. рабочих мест.

О проекте

Завершить реставрационные работы на фортах планируется к 2024 году, им вернут исторический облик первой трети XX века: специалисты отреставрируют стены, кровли, своды лестниц и казематов, воссоздадут элементы фасадов, оконные и дверные проемы.

После реставрации на форте "Кроншлот" будет открыт музейный комплекс, на "Петре Первом" - музей минно-взрывного дела и культурное пространство. На форте "Император Александр Первый", в котором на рубеже XIX-XX веков работала первая в России противочумная лаборатория, планируется создать музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями. По словам Коротаевой, в музеях часть экспозиций будет мультимедийной, сейчас идет проработка концепций музеев. Правительство РФ выделит 4,3 млрд рублей на реконструкцию форта "Кроншлот".

Форты расположены на островах в Финском заливе, из них только "Петр Первый" соединен с берегом сухопутной дорогой от дамбы. Они включены в концепцию военно-исторического парка, который создается в рамках туристско-рекреационного кластера, реализуемого АНО "Остров фортов". Форты будут функционировать в любое время года. Автономная некоммерческая организация по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов" зарегистрирована в 2019 г, учредители - Минобороны и город Санкт-Петербург. Проект кластера предполагает возведение флотского музея с конгрессно-выставочным центром для проведения морских салонов, двух отелей, марины на 509 мест, двух жилых кварталов, поликлиники и спортцентра.