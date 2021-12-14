В Екатеринбурге в течение трех лет появится небоскреб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургский бизнесмен и один из владельцев крупнейшего небоскреба города - бизнес-центра "Высоцкий" - Андрей Гавриловский планирует в течение трех лет построить в городе еще одну высотку ориентировочно в 47 этажей. В здании разместят рестораны, офисы, апартаменты, объект благоприятно скажется на имидже города, сообщил во вторник журналистам Гавриловский.

"47 этажей мы планируем, может быть, чуть ниже. Не больше, чем "Высоцкий" (54 этажа - прим. ТАСС). При благоприятном стечении обстоятельств летом планируем выйти на площадку. Строительство займет года три", - сказал бизнесмен.

Объем необходимых инвестиций он оценил в $200 млн. Название для небоскреба будет выбрано с помощью общественности. Комплекс будет похож на БЦ "Высоцкий", на верхних этажах разместят рестораны, офисы, которые восполнят дефицит подобных помещений в городе. Будут также построены апартаменты и гостиницы.

Гавриловский отметил, что в настоящее время уже есть заинтересованные в строительстве инвесторы, поэтому привлечение заемных банковских средств маловероятно. Также бизнесмен добавил, что новый объект не создаст дополнительную нагрузку на транспортную инфраструктуру города, повысит его имидж.

В Екатеринбурге в настоящее время построено несколько небоскребов. В их числе башня "Исеть", которая до 2018 года была самым высоким северным небоскребом в мире. Высота здания - 209 м, 52 этажа, оно расположено в квартале "Екатеринбург-сити" в исторической части уральского мегаполиса. Также в ноябре 2011 года был открыт бизнес-центр "Высоцкий". Небоскреб состоит из 54 этажей. Площадь помещений - более 117 тыс. кв. м. "Высоцкий" позиционируется как имиджевый проект: помимо делового комплекса, в нем размещен музей имени Владимира Высоцкого.