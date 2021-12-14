Объем обработки ТКО в Петербурге достигнет 30% к 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. АО "Невский экологический оператор", который является региональным мусорным оператором Санкт-Петербурга, планирует довести объем обрабатываемых твердых коммунальных отходов в городе до 30% в 2022 году. Достичь таких показателей позволит введение в эксплуатацию новых объектов по обработке, сообщила журналистам во вторник генеральный директор компании Екатерина Горшкова.

"Для таких результатов, когда все 100% [ТКО] у нас обрабатываются и минимум захоранивается, нужно года два как минимум, чтобы построить эту инфраструктуру. Уже в 2022 году запланировано, что где-то 30% [ТКО] будет обрабатываться. Сейчас обрабатывается меньше, в следующем году вводятся дополнительные мощности, и с каждым годом обрабатываться будет больше", - сказала она.

Обработка ТКО включает извлечение из них органики, вторичных ресурсов, которые могут быть переработаны и использованы. Горшкова отметила, что в 2022 году новые мощности по обработке отходов будут введены в эксплуатацию на комплексе "Волхонка" и на АО "Автопарк № 1 "Спецтранс". "Для того, чтобы переработать весь мусор, необходимо построить новые заводы и большую инфраструктуру. Уже сейчас есть определенные перерабатывающие производства, они будут работать и развиваться", - пояснила генеральный директор.

Петербург переходит на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2022 года. В соответствии с ней, за весь цикл обращения с мусором будет ответственен "Невский экологический оператор". "Сейчас мы продолжаем работу по совершенствованию рабочих механизмов взаимодействия со смежными органами исполнительной власти, организациями, осуществляющими управление жилым фондом, компаниями-операторами по обращению с отходами, в том числе транспортировщиками, особое внимание уделяется созданию оперативных штабов для отработки вопросов жителей с началом деятельности регоператора", - рассказал журналистам заместитель председателя городского комитета по природопользованию Иван Казаков.

Компания "Невский экологический оператор" была создана в январе 2021 года властями Санкт-Петербурга и Ленинградской области вместе с ПАО "Интер РАО" и банком ВТБ для решения общей для двух регионов проблемы обращения с отходами. В настоящий момент весь образуемый объем твердых коммунальных отходов Санкт-Петербурга (1,8 млн тонн в год) свозится на территорию Ленобласти. На территории области планируется создать несколько площадок для обработки и утилизации отходов Петербурга. Летом 2020 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отмечал, что к 2023 году все мусорные полигоны без глубокой переработки в регионе будут закрыты, после чего начнется их рекультивация.