Госдума вводит штрафы за сбор денег при помощи ложных ящиков для благотворительности

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об административных штрафах за хищение, совершенное при помощи ящиков для пожертвований, установленных не имеющими права на благотворительную деятельность лицами.

Необходимые поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ответственность вводится за мелкое хищение (не более 2,5 тыс. рублей), "совершенное с использованием ящика для сбора благотворительных пожертвований лицом, которое не имеет права на осуществление данной деятельности, путем мошенничества", или же за установку ящика таким лицом.

Штраф для граждан составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тыс. рублей с конфискацией ящика. Также может быть назначен арест на срок от 10 до 15 суток, обязательные работы на срок до 120 часов.

Для юридических лиц вводятся штрафы в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей также с конфискацией ящика.