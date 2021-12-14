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В России полный курс вакцинации "Спутником V" прошли 69,4 млн человек

Первый компонент вакцины получили 75,8 млн

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Первым компонентом вакцины "Спутник V" в России привито уже 75,8 млн человек, двумя компонентами привились 69,4 млн граждан. Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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"Число вакцинированных первым компонентом на сегодняшний день составляет 75,8 млн человек, и двумя компонентами - 69,4 млн человек", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер также сообщила, что около 100 тыс. ковидных коек в больницах уже переведены в плановый режим работы, но ситуация остается напряженной в 24 регионах страны.

"Сто тысяч мы уже перевели в обычные, плановые койки, но тем не менее ситуация напряженная, и напряженность этой ситуации мы видим по тому, что в 24 регионах страны наблюдается рост количества граждан, которые госпитализируются в тяжелом состоянии", - сказала она.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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