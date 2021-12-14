Первый региональный военно-патриотический центр "Авангард" открыли в Калуге

КАЛУГА, 14 декабря. /ТАСС/. Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" открыли во вторник в Калуге на базе оздоровительного лагеря "Витязь". Он станет учебно-тренировочной площадкой для кадетских отрядов, регионального отделения "Юнармии" и других молодежных объединений, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Центр "Авангард" будет работать круглогодично. <...> Это будет хорошая учебно-тренировочная база для кадетских отрядов, калужского отделения "Юнармии" и других молодежных военно-патриотических объединений. Также лагерь будет использоваться и для организации обычных оздоровительных смен для калужских детей и подростков", - сообщил Шапша.

Он отметил, что на организацию "Авангарда" из областного бюджета выделили порядка 20 млн рублей. На эти средства провели ремонт корпусов, столовой, оборудовали кабинеты, стадион, полосы препятствий, выполнили благоустройство территории.

Центры военно-патриотического воспитания "Авангард" создаются во всех регионах страны на основании поручения президента России. Такие центры призваны стать ресурсом создания новых форм эффективного выстраивания общественно-государственного партнерства, направленного на поддержку формирования патриотизма у молодых граждан.