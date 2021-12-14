Мокрый снег и гололедица ожидаются в регионах Центральной России 15-16 декабря

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют потепление до нуля, а местами до плюс 1-2 градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа 15-16 декабря. В Воронежской, Владимирской, Рязанской и ряде других областей в среду и четверг пройдет снег, мокрый снег, на дорогах возможно образование гололедицы, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Вячеслав Морозов, в регионе 15 декабря ожидается снег, а также перепады температуры воздуха от минус 3-10 градусов ночами до нуля градусов в дневные часы. "Со среды начнется небольшой снежок, в четверг он усилится, а в ночь на пятницу он будет еще сильнее. И с 17 декабря будет снежно, снег пролежит до Нового года. Со среды ночью - от 3 до 8 градусов мороза, днем - от 1 до 3 мороза, а ночью в воскресенье возможно понижение до 10 мороза, а днем - до нуля, снег", - сказал Морозов.

Аналогичные погодные условия с 15 декабря прогнозируются в Белгородской, Брянской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областях. В этих регионах в среду днем ожидается около минус 1-3 градусов, в четверг - около нуля градусов, пройдет снег, мокрый снег, возможна гололедица на дорогах. "16 декабря будет облачная погода, ночью - снег, днем - снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица. Температура воздуха ночью - минус 3-8 градусов, днем - до минус 1 градуса", - сообщили в ЦГМС по Рязанской области.

Снег, мокрый снег пройдет также в Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, где в четверг днем воздух прогреется до плюс 1-2 градусов. "16 декабря днем будут осадки - мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - минус 2-7 градусов, днем - от минус 3 до плюс 2 градусов", - отметили в ЦГМС по Владимирской области.

По данным сайта Гидрометцентра России, нестабильный характер погоды 15-16 декабря будет связан с перемещением через территорию ЦФО атмосферных фронтов. Местами возможно образование тумана, гололедные явления.