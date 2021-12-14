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Пандемия COVID-19

СМИ: в Вашингтоне считают, что омикрон-штамм приведет к новой "большой волне" ковида в США

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга выразил мнение, что будет много случаев госпитализации из-за нового штамма

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса приведет к новой "большой волне" заболеваемости в США. Такую точку зрения выразил порталу Axios представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

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"Все указывает на большую волну. Грядет большая волна", - заявил чиновник, слова которого приводятся в материале, опубликованном на портале во вторник.

"Это будет быстро. Она не будет такой серьезной, но, к сожалению, будет много случаев госпитализации", - добавил представитель администрации.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен более чем в 60 странах, включая РФ и США.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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