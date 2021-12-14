Консилиум врачей не рекомендует властям переводить Саакашвили в тюрьму

ТБИЛИСИ, 14 декабря. /ТАСС/. Консилиум врачей, сформированный при омбудсмене Грузии, полагает, что у экс-президента Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), и считает нецелесообразным его перевод из военного госпиталя города Гори обратно в тюрьму. Об этом во вторник на брифинге заявил невролог Тенгиз Цуладзе, подводя итоги мониторинга здоровья бывшего главы государства.

"У человека [Саакашвили] посттравматическое стрессовое расстройство. Это означает, что он получил этот стресс, травму в пенитенциарном учреждении, а особенно в Глдани (тюремная больница на окраине Тбилиси - прим. ТАСС). Поэтому мы не выступим сторонниками его обратного перевода в том плане, что лечение расстройства должно происходить в той среде, которая не напоминает человеку о тех обстоятельствах, в которых он получил стресс", - сказал Цуладзе.

Как отметил врач, Саакашвили мог получить стресс после ареста, перевода из тюрьмы в тюремную больницу, а также из-за так называемого шумка, который устраивали бывшему грузинскому президенту другие заключенные, отбывающие наказание в тюрьме в Глдани.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании Imedi и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на стадии рассмотрения.

Бывший президент попал в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. 20 октября Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. Следствие утверждает, что он прибыл в страну 28 сентября в грузовике с молочной продукцией с Украины. По этому делу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.

Бывший грузинский лидер в тюрьме объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября. На данный момент Саакашвили не голодает и проходит курс лечения в больнице.