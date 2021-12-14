ИРИ направит 12 млрд рублей на развитие молодежного контента в 2022 году

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Институт развития интернета (ИРИ) в 2022 году направит порядка 12 млрд рублей на развитие молодежного контента в интернете, сообщил во вторник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Институт развития интернета специально для молодежного контента в интернете выделяет [средства], стартовали с 3 млрд рублей, в следующем году у нас уже 12 млрд рублей, которые по решению президента направляются на поддержку молодежного контента в интернете", - сказал Кириенко на церемонии награждения первой Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых".

"Фонд президентских грантов за короткий промежуток времени прошел [путь] от 2-2,5 млрд рублей..., сегодня 11,5 млрд рублей каждый год направляется на поддержку социально ориентированных проектов некоммерческих организаций. Добавился с этого года Фонд культурных инициатив, который поддерживает проекты в сфере культуры, искусства, креативных индустрий", - отметил он.

Ранее генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский сообщил, что бюджет организации может составить 15 млрд рублей в 2022 году, деньги направят на создание контента. В частности, организация планирует поддержать крупные проекты в области компьютерных игр.