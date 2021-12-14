Районы Белгородской области получили новую коммунальную технику

БЕЛГОРОД, 14 декабря. /ТАСС/. Более 20 муниципалитетов Белгородской области получили новую коммунальную технику, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи от новой коммунальной техники главам 22 муниципалитетов. В этом году на средства из областного бюджета было приобретено 1 224 единицы техники на сумму более 1,7 млрд рублей", - пояснили в пресс-службе.

В города и села региона отправляются современные экскаваторы, тракторы, коммунальные дорожные машины, а также мини-тракторы для уборки пешеходных зон, мини-погрузчиков для уборки снега и проведения других хозяйственных работ.

"Наша ключевая задача - не допустить аварийности и травматизма водителей и пешеходов. Для ее решения мы не пожалели финансовых средств. Надеюсь, что новая спецтехника облегчит тяжелый труд коммунальщиков в зимний период", - приводит пресс-служба слова Гладкова.