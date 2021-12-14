Скворцова назвала вакцинацию наиболее эффективной профилактикой постковидных осложнений

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Вакцинация является наиболее эффективной профилактикой постковидных осложнений, которые выявляются почти у каждого переболевшего на 42-й день выздоровления. Об этом во вторник заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Эти провоспалительные изменения [организма] держатся очень долго, они выявляются на 42-й день после выздоровления практически у всех переболевших. Таким образом, вакцинация имеет огромный смысл, потому что профилактирует постковидные осложнения", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 270,3 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 074 797 случаев заражения, выздоровели 8 804 000 человек, умерли 291 749. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.