В Москве наградили победителей туристической премии "Путеводная звезда"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей туристической премии "Путеводная звезда" состоялась в МХАТ им. М. Горького в Москве, передает корреспондент ТАСС.

В этом году победителей выбирали в 18 основных и двух дополнительных номинациях. Сначала организаторы премии сформировали шорт-лист, включающий от пяти до десяти кандидатов в каждой из 18 основных номинаций, а затем состоялось голосование на официальном сайте проекта "Активный гражданин". Все победители получили грамоты и статуэтки.

Победителем в номинации "Лучшая гостиница "пять звезд" стал отель "Балчуг Кемпински Москва", лучшим среди четырехзвездочных гостиниц стал "Марриотт Тверская Москва". В номинации "Лучшая гостиница "три звезды" победил отель "Ибис Москва Павелецкая". Лучшим хостелом стал "Москвич", лучшим бутиком-отелем признали отель "Савай".

Также победителей объявили и в гастрономическом блоке. По результатам голосования лучший "московский завтрак" можно попробовать в сети ресторанов "Кофемания". В номинации "Ресторан русской кухни" лауреатом стал ресторан "Кафе Пушкинъ". В свою очередь "Буше" признали лучшей московской кондитерской, а Даниловский рынок победил в номинации "Московский гастромаркет". Помимо этого, победителей объявили в блоке "Впечатления". Здесь лауреатами стали Третьяковская галерея за выставку "Илья Репин: известный и неизвестный", Московский метрополитен за профориентационные экскурсии для подростков, Центр космонавтики и авиации на ВДНХ, здание Северного речного вокзала, Московский планетарий.

"Спасибо большое за эту награду. Действительно, была борьба за первое и второе место. И первое место от второго отделяло буквально несколько процентов в голосовании", - сказала на церемонии награждения заместитель генерального директора по развитию ВДНХ Елена Жук.

Лучшим тревел-блогером стал Даня Милохин.

О премии

Премия "Путеводная звезда" учреждена правительством Москвы в 1999 году с целью повышения туристической привлекательности столицы. За звание лучших ежегодно борются московские отели, туристические компании, гастрономические проекты, городские фестивали, архитектурные объекты.