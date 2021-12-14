Италия вернула обязательный тест на коронавирус для приезжающих из стран ЕС

РИМ, 14 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение, согласно которому для въезда в страну из стран ЕС необходимо сдать тест на коронавирус. Как уточняет во вторник агентство ANSA , это может быть тест по экспресс-технологии, результат которого действителен 24 часа, или ПЦР-тест со сроком действия до 48 часов. Требование теста входит в силу с 16 декабря и продлится по меньшей мере до 31 января, уточняет газета La Repubblica . При этом для невакцинированных европейцев предусмотрен пятидневный карантин, по истечении которого необходимо сделать повторный тест.

До сих пор в Италию можно было из стран ЕС въезжать без тестов. При этом внутри страны повсеместно требуется ковид-сертификат, причем для посещения мест досуга документ должен быть основан на справке о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде.

Кроме того, тем же распоряжением продлевается запрет до 31 января на въезд в Италию из восьми африканских стран, где получил распространение омикрон-штамм.

Одновременно на заседании Совмина было принято во вторник решение о продлении режима ЧС в связи с пандемией до 31 марта 2022 года. Как указывается в заявлении правительственной пресс-службы, продление ЧС обосновывает хождение санитарного паспорта, который используется на всей национальной территории.

Как отметили уже в Еврокомиссии, "государства, вводящие дополнительные (помимо "грин-пасса") условия или более жесткий контроль, должны обосновать данные решения на основании реальной эпидемиологической ситуации". В Италии, как и в других европейских странах, растет число заражений, но пока остается ниже, чем у многих соседей. Италия вводила ограничения на въезд из стран ЕС на пиках пандемии, но полностью снимала их на летние месяцы.

Приезжающим из ряда стран, включая Россию, необходимо соблюдать 10-дневный карантин. Кроме того, россияне не могут прибывать с целью туризма.