Корреспондент ТАСС в КЧР получила награду конкурса публикаций о межнациональных отношениях

ЧЕРКЕССК, 14 декабря. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС в Карачаево-Черкесии Мадина Эбзеева получила награду в номинации "Лучшая интернет-публикация" регионального конкурса журналистов на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений. 14 декабря состоялось награждение победителей в 12 номинациях.

"Приветствую всех на нашем традиционном конкурсе средств массовой информации. От имени министерства хочу поблагодарить вас за ваш труд и значимый вклад в дело гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики", - сказал министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков.

Он обратил внимание, что с каждым годом охват конкурса увеличивается - в текущем году было подано более 100 заявок. Министр также вручил награды за лучший телевизионный сюжет, радиосюжет, газетную публикацию на родных языках народов республики. Победители получили дипломы и ценные призы.

Конкурс проводится с 2018 года в целях активизации деятельности СМИ региона, увеличения объема и качества информационных материалов, направленных на развитие традиций добрососедства и межнационального согласия в Карачаево-Черкесии.