В Москве наградили победителей премии молодежных достижений "Время молодых"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов премии в сфере молодежной политики "Время молодых" состоялась во вторник в Москве. Были определены победители в восьми направлениях: "Время поколения Z", "Голос молодых", "Друг молодых", "Время открытий", "Время возможностей", "Место молодых", "Время быть вместе", "Время лучших".

"Для меня огромная честь, гордость быть частью этой команды. Это десятки тысяч сотрудников нашей сферы молодежной политики, представители некоммерческих организаций, волонтерских отрядов, школьных сообществ. Огромное количество неравнодушных людей, которые в реальности каждый день своими руками делают молодежную политику на местах", - сказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева, выступая на церемонии награждения.

В направлении "Время поколения Z" в номинации "Подросток года" победительницей стала участница сообщества "Большая перемена" из Санкт-Петербурга Анна Куранова. "Я очень вдохновлена людьми, которые чуть старше меня, но уже открывают свои проекты, организации, компании, помогают людям по всей стране. Я бы очень хотела в будущем стать частью такого сообщества, таких же людей", - сказала она. В номинации "Педагог-наставник" победу одержал педагог дополнительного образования, специалист по работе с молодежью из Забайкальского края Алексей Бусоедов, а победителем в номинации "Руководитель и автор детского проекта" стала учительница иностранного языка, руководительница школьных волонтерских отрядов "Импульс" и "Импульс джуниор" Маргарита Емельянова из Курской области.

Победителями в направлении "Голос молодых" стали медиа Самарского университета "Самокат" (номинация "Студенческие медиа"), молодежное СМИ Тюменской области Moi-portal.ru (номинация "Медиакоманда"), медиаканал "Я молод" из Ямало-Ненецкого автономного округа (номинация "Региональные молодежные медиа"). В направлении "Друг молодых" победителем стал президент международного союза КВН Александр Масляков, а в категории "Время открытий" в номинации "Молодой лидер года" победил лидер центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив Республики Башкортостан Вильдан Исянгильдин.

Кроме того, победителями стали форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" (номинация "Федеральная форумная дирекция"), эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи Максим Косенко (номинация "Лучший наставник лидеров молодежных проектов"), директор Молодежного центра Республики Татарстан Валентин Шихобалов (номинация "Специалисты отрасли молодежной политики").

О премии

Всероссийская премия молодежных достижений "Время молодых" в этом году прошла впервые, заявки на участие подали 3 127 человек. Самой популярной оказалась номинация для детей до 18 лет и педагогов-наставников "Время поколения Z" - на участие в ней заявки отправили 897 участников. Второй по количеству заявок стала номинация "Время лучших" (740 участников), третьей - "Время открытий" (553 участника). Сначала заявки на премию оценил экспертный совет премии, в который вошли представители федеральных органов исполнительной власти, некоммерческих организаций. Затем состоялось народное голосование по номинациям: "Время поколения Z", "Время быть вместе", "Место молодых" и "Голос молодых". После этого финальное жюри утвердило победителей премии.

Награды получили руководители и специалисты органов сферы молодежной политики, молодежные лидеры, подростки, педагоги- наставники, авторы инклюзивных общественных инициатив, а также представители дирекций Всероссийской форумной кампании, молодежных пространств, образовательных организаций.