Российское военно-историческое общество открыло Детский музей в Москве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество во вторник открыло Детский музей - новую постоянную экспозицию Музея военной формы РВИО в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе общества.

"Впервые в Москве появилось музейное интерактивное пространство, которое в доступной и увлекательной форме расскажет ребенку любого возраста об истории военного мундира", - сказали в пресс-службе.

Детский музей состоит из 15 интерактивных модулей, каждый из которых помогает погрузиться в одну из воинских профессий. В модуле "На суше, на море и в воздухе" можно посмотреть в перископ, взять в руки штурвал самолета, узнать, как выглядели моряки флота Петра Великого. В модуле "Защитники крепости" посетителей ждет анимированный аттракцион, созданный с помощью зоотропа.

По словам заместителя исполнительного директора Музея военной формы Оксаны Мальцевой, к этому событию команда музея шла два с половиной года. "Мы придумали этот музей, когда начали работать над экспозицией всего Музея военной формы в усадьбе Васильчиковых. Несмотря на то, что музей очень небольшой, работа оказалась очень многогранной. Мы хотели, чтобы это детское игровое интерактивное пространство было абсолютно исторически достоверным, над каждым фактом и каждым словом мы скрупулезно работали. Нам было также важно, чтобы в этом музее практически не было мультимедийных экспонатов, нам хотелось, чтобы все крутилось, вертелось, открывалось, чтобы дети добывали знания, получали от этого эмоции", - сказала Мальцева, слова которой привели в пресс-службе.

Побывав в музее, его юные посетители научатся разбираться в воинских званиях и приветствиях, вязать морские узлы, узнают о воинах мира, которые жили и защищали свои страны в разных концах Земли в разные исторические эпохи. В музее есть и небольшой кинозал, в котором можно, сидя на подушках, посмотреть фильм "Сказ о русском воине", созданный с помощью песочной анимации.

Музей военной формы РВИО - единственная площадка в Москве, полностью посвященная теме истории русской военной формы. Здесь представлены этапы эволюции обмундирования: с момента создания регулярной армии Российской империи Петром I и до современной армии России. В экспозиции используются аудиовизуальные, световые, мультимедийные решения и интерактивные технологии, среди которых видеомэппинг, кинетические дисплеи, инсталляции с дополненной реальностью.