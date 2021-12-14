Эксперт: штамм "омикрон" может привести к росту нагрузки на систему здравоохранения

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса может привести к серьезному росту нагрузки на систему здравоохранения по сравнению с предыдущим штаммом "дельта". Такое мнение во вторник высказал врач-иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ БИО" Николай Крючков.

"Все [известное об омикрон-штамме] в совокупности будет вести к значительно большему бремени с точки зрения общественного здоровья и организации медицинской помощи. Это значит, что перегрузки системы здравоохранения на новых омикрон-волнах очередных будут значительно тяжелее, даже чем таковые при "дельте", - сказал он.

Эксперт объяснил, что риск повышенной нагрузки на систему здравоохранения связан с двумя известными на данный момент факторами: с высокой заразностью штамма при приблизительно одном уровне патогенности с "дельтой", а также со способностью "омикрона" обходить специфический иммунитет. "Если это будет чуть по-другому, <...> то все равно перегрузки не исключаются, поскольку одномоментно заражаться будет гораздо больше людей", - отметил Крючков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 270,3 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 074 797 случаев заражения, выздоровели 8 804 000 человек, умерли 291 749. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.