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Пандемия COVID-19

В Словении начинают вакцинировать от коронавируса детей от 5 до 11 лет

Их будут прививать в центрах вакцинации, а также в педиатрических клиниках

ЛЮБЛЯНА, 15 декабря. /ТАСС/. Медики Словении начинают вакцинировать от коронавируса детей от 5 до 11 лет. Об этом во вторник сообщило Радио и телевидение Словении со ссылкой на руководителя педиатрической клиники Университетского клинического центра Любляны Марко Покорна.

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Отмечается, что с сегодняшнего дня разрешена вакцинация от ковида жителей страны в возрасте от 5 до 11 лет. Детей будут прививать от коронавируса в центрах вакцинации, а также в педиатрических клиниках. В настоящее время, по словам Покорна, на данную процедуру уже записались 70 детей.

"Согласно данным о безопасности вакцины в возрастной группе от 5 до 11 лет, вакцинация <...> безопасна для всех детей. Это снижает вероятность того, что дети заболеют", - отметил специалист.

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СловенияПандемия COVID-19
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