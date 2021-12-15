Страны АЛБА отметили важность регионального взаимодействия в борьбе с ковидом

ГАВАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Страны - члены Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) подчеркнули важность регионального взаимодействия для более эффективной борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в итоговой декларации саммита интеграционного объединения, прошедшего во вторник в Гаване.

"Мы высоко оцениваем исключительные усилия медицинского персонала по преодолению кризиса в области здравоохранения. Мы признаем приверженность стран АЛБА по его смягчению и противодействию его разрушительным социально-экономическим последствиям. Особо отмечаем важность обмена передовым опытом между странами АЛБА в борьбе с пандемией COVID-19, - говорится в документе. - Мы подчеркиваем достижения Кубы в разработке трех вакцин, которые доказали свою высокую эффективность, и двух вакцин-кандидатов, которые будут способствовать повышению способности реагировать на последствия пандемии в регионе".

Участники мероприятия также осудили экономическое давление США на Кубу, Венесуэлу и Никарагуа и вмешательство во внутренние дела этих государств.

В саммите приняли участие президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Венесуэлы Мадуро, президент Боливии Луис Арсе, президент Никарагуа Даниэль Ортега и главы правительств других стран региона. В качестве основной темы встречи заявлена выработка стратегий и координация действий для преодоления последствий пандемии коронавируса в странах региона, наиболее пострадавших от инфекции, а также нормализации экономической обстановки.

Боливарианский альянс для народов Америки - торгово-экономическое объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна, созданное 14 декабря 2004 года по инициативе президента Венесуэлы Уго Чавеса и лидера Кубы Фиделя Кастро. В АЛБА входят десять стран: Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис.