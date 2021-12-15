Япония внесет $3,4 млрд в структуру Всемирного банка для помощи в борьбе с пандемией

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии направит 376,7 млрд иен ($3,4 млрд) Международной ассоциации развития (МАР) - организации в составе Всемирного банка - для оказания поддержки в борьбе с пандемией коронавируса странам с низким доходом. Об этом сообщается в среду на сайте японского министерства финансов.

"Мир продолжает сталкиваться с беспрецедентным кризисом из-за COVID-19. Мы рискуем потерять то, чего добились на пути к искоренению крайней нищеты. На фоне роста числа новых штаммов коронавируса, мы должны быстро доставлять вакцины и лекарства, в том числе в развивающиеся страны, чтобы предотвратить развитие инфекции", - говорится в обращении министра финансов Японии Сюнъити Судзуки. Отмечается, что этот взнос со стороны Японии станет крупнейшим за все время.

Япония ранее неоднократно оказывала поддержку другим государствам по линии международной платформы COVAX. В рамках этих мер было направлено около 25 млн доз вакцины от коронавируса ряду стран, включая Индонезию, Вьетнам, Малайзию и Таиланд. Еще 10 млн доз Япония пообещала выделить странам Африки.