Эксперт: первые итоги исследований вакцины от ковида для детей 6-11 лет будут не скоро

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Первые результаты клинических исследований вакцины от коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет будут не скоро. Об этом заявил ТАСС замдиректора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

"В 2022 году начнутся клинические исследования [вакцины от ковида для детей от шести до 11 лет]. Первые результаты не будут скоро. И без клинических исследований выпускать вакцину в оборот не будут", - сказал он.

6 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что клинические исследования вакцины от ковида для детей 6-11 лет начнутся в начале 2022 года.

29 ноября директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что документы на получение разрешения для проведения соответствующих исследований были поданы в Минздрав РФ.