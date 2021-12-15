NYT: SpaceX игнорировала сообщения о домогательствах в компании

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Американская SpaceX не давала ход заявлениям о сексуальных домогательствах в компании. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, три бывших стажерки в компании сталкивались с домогательством старших коллег. Одна из них, Эшли Козак, неоднократно сообщала об этих случаях в отдел кадров, однако ни разу не получала на свои жалобы ответов, при этом в отделе не соблюдали конфиденциальность предоставленных данных.

Козак проработала в компании четыре года, в этом году она была вынуждена уйти из компании из-за того, что у нее развились панические атаки. "Если стратегия SpaceX состоит в том, чтобы нанимать молодых людей, а потом не создавать для них равноценное рабочее пространство, они своего рода готовят себя к провалу", - приводит издание ее слова.

Компания SpaceX была основана в 2002 году канадско-американским инженером, миллиардером Илоном Маском. Занимается разработкой и изготовлением ракет-носителей Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, многоразовых космических кораблей Dragon и Crew Dragon, спутниковой системы связи Starlink.