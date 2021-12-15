Пожилым будут выплачивать вознаграждение за прививку от COVID-19 в Хабаровском крае

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается напряженной. Больше всего беспокоит здоровье тех, кто старше 60 лет. Они тяжелее всех переносят ковид и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов. Вы знаете, что с конца октября для них введена самоизоляция. Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать 2 тыс. рублей после прохождения курса вакцинации", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что это правило будет действовать с 20 декабря этого года по 1 марта 2022 года. Выплату осуществят на карту МИР или другими способами в течение двух недель после постановки второго компонента.

14 декабря региональное правительство сообщало, что пожилые - самая устойчивая группа среди заболевших. Практически 80% среди умерших от COVID-19 - люди старшего возраста. За минувшую неделю среди граждан старше 60 лет заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 6%. В этой возрастной группе было зарегистрировано 360 заболевших на 100 тыс. жителей. Это самые высокие цифры среди регионов России. В среднем по стране показатель в данной возрастной группе составляет около 200 заболевших на 100 тыс. жителей. Также отмечается утяжеление течения болезни у пожилых пациентов, это связано с поздними обращениями к врачам.

Процент вакцинации в группе старше 60 лет составляет 55,8%.