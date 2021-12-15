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Синоптики предупредили о снеге и гололедице в Москве 15 декабря

По прогнозам: в столице также ожидается до трех градусов мороза

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до минус трех градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет один-три градуса мороза. В ночь на 16 декабря температура воздуха может опуститься до минус четырех градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм рт.ст.

В Подмосковье 15 декабря температура будет колебаться в пределах минус пяти - нуля градусов. В ночь на 15 декабря столбики термометров могут опуститься до отметки минус шести градусов.

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