Ханой передал США останки двух американских солдат, погибших во время войны во Вьетнаме

ХАНОЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Ханой передал американской стороне останки двух погибших во время войны во Вьетнаме военнослужащих США. Церемония прошла 14 декабря в центральном вьетнамском городе Дананге, сообщила в среду газета "Нян зан".

Нынешняя церемония стала уже 157-й по счету церемонией репатриации останков пропавших без вести военнослужащих США с 1973 года, когда американский военный контингент был выведен с территории Вьетнама. Останки солдат были обнаружены в ходе 144-й и 145-й совместных поисковых экспедиций, проходившей с июнь по декабрь во вьетнамских джунглях.

Как отметил присутствовавший на церемонии заместитель главы американской дипмиссии во Вьетнаме Ной Заринг, Вашингтон благодарен правительству и народу Вьетнама за поддержку и помощь в поиске американских военнослужащих, пропавших без вести во время войны.

По его словам, поиск останков солдат, числящихся пропавшими без вести после вьетнамской войны, является важным направлением гуманитарного сотрудничества между правительствами двух стран, которое способствует укреплению взаимного доверия и уважения и создает предпосылки для дальнейшего наращивания связей двух стран по всем направлениям.

Согласно официальной формулировке Вашингтона, возвращение на родину останков погибших и числившихся пропавшими без вести солдат является для США одним из национальных приоритетов. Пропавшими без вести во время войны в Индокитае на момент ее окончания считались более 2 тыс. американских военнослужащих и гражданских лиц. Из них свыше 1,9 тыс. не вернулись из Вьетнама, около 500 из Лаоса, а 90 солдат пропали на территории Камбоджи.

Взаимодействие Вьетнама и США в поиске останков и установлении имен пропавших на войне солдат началось сразу же после завершения американской военной кампании в Индокитае в 1975 году и велось по линии неправительственных организаций. В значительной степени оно активизировалось после того, как в 1988 году во Вьетнаме заработал региональный офис агентства по учету военнопленных и погибших во время военных действий при Министерстве обороны США.