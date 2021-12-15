Глава Якутии поручил властям региона обеспечить единое реагирование на лесные пожары

ЯКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев в среду в ходе послания к Государственному собранию (Ил Тумэн) республики поставил задачу обеспечить единое реагирование лесопожарных служб на природные пожары.

"Сейчас нам надо обеспечить единое реагирование всех лесопожарных служб на вызовы природной стихии. На 2022 год финансирование охраны лесов от пожаров в республике за счет средств федерального бюджета вырастет в 5,5 раза и составит 1,619 млрд рублей. Это позволит увеличить кратность авиационного патрулирования лесов в три раза, а наземного патрулирования - в восемь раз. Численность сотрудников парашютно-десантной пожарной службы увеличится почти вдвое - до 405 человек", - сказал Николаев.

По его словам, в этом году пожары угрожали 46 поселкам в 16 районах Якутии. Он отметил, что в Якутии была развернута крупнейшая группировка в истории борьбы с лесными пожарами - всего в тушении природных пожаров участвовали свыше 26,1 тыс. человек. "В их числе бойцы лесопожарных формирований из 19 регионов страны, спасатели МЧС, военные инженерных войск. Действовали 52 воздушных судна МЧС России, Министерства обороны [РФ], якутских авиакомпаний. На тушение пожаров поднялись жители республики", - сказал Николаев.

В ходе послания Николаев коснулся темы лесовосстановления. "Эта проблема никак не решалась десятилетиями, и леса у нас после пожаров всегда восстанавливались естественным путем. Прошу народных депутатов поддержать развитие отрасли лесовосстановления и в целом минимизации ущерба окружающей среде от природных пожаров законодательными решениями. В том числе в рамках рассмотрения во втором чтении проекта Экологического кодекса республики, который принят вами вчера в первом чтении. Прошу наших депутатов Госдумы и членов Совета Федерации поднять эту тему на уровне федерального законодательства", - сказал он. Продолжится восстановление авиаотделений для защиты лесов в регионе.

Кроме того, в регионе планируется создать проектный офис по строительству карбоновых полигонов. "Чтобы предотвратить нанесенный пожарами ущерб, мы должны реализовать проекты с долгосрочным эффектом. В связи с этим на территории Якутии надо создать карбоновый полигон для мониторинга углеродного баланса на основе цифровых технологий. Также нужно формировать сеть лесных карбоновых ферм для поглощения деревьями вредных выбросов в воздухе", - отметил Николаев.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки был введен в регионе 23 июня. Летом этого года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. По данным прокуратуры Якутии, сумма ущерба от лесных пожаров в Якутии в 2021 году превысила 3,7 млрд рублей.