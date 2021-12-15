Глава Якутии предложил создать блок медицины для мониторинга здоровья в Арктике

ЯКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев в ходе послания к Государственному собранию (Ил Тумэн) республики в среду предложил создать блок медицины для мониторинга здоровья жителей арктических территорий региона.

"Особого внимания требует охрана здоровья жителей Арктики. Требуют новых решений проблемы, связанные с нехваткой медиков, с огромными, порой непреодолимыми расстояниями до лечебных учреждений. Отдельное направление - это сохранение генофонда северных этносов. В этой связи я предлагаю создать блок арктической медицины для мониторинга здоровья, профилактики и лечения людей в условиях труднодоступности и самого сурового на планете климата", - сказал Николаев.

Кроме этого, с 2022 года в регионе начнется организация 100% охвата жителей целевыми профилактическими медосмотрами и скринингом наиболее распространенных онкологических заболеваний. "В наступающем году с 1 сентября должна быть внедрена региональная модель здорового детского питания. Будет обновлена концепция развития наркологической помощи в республике", - добавил Николаев.

В арктическую зону входят 13 районов Якутии: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский.