В Магадане онкодиспансер досрочно ввели в эксплуатацию после реконструкции

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Реконструкцию онкодиспансера в Магадане завершили досрочно. Учреждение введено в эксплуатацию 14 декабря, на год раньше срока. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства России.

"В Магадане досрочно завершилась реконструкция областного онкологического диспансера с радиологическим корпусом. Ввод в эксплуатацию объекта на год раньше срока позволит на 30% увеличить объем необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В 2020 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил будущий онкодиспансер во время рабочего визита в Магадан. Тогда же и было принято решение ускорить реконструкцию объекта, на ее завершение в 2020-2021 годах из федерального бюджета было выделено более 1 млрд рублей.

Работы выполнены на площади 5 726 кв. м. В реконструированном корпусе будет работать амбулаторное диспансерное подразделение, а также отделения онкохирургии, химиотерапии и реанимации. Врачи смогут принимать до 100 пациентов в смену (ранее - не больше 50).

Онкодиспансер оснастили новым современным оборудованием, более половины из которого отечественного производства. По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, ежегодно в клинике будет проводиться около 200 сложнейших операций, а различные виды высокотехнологичной медицинской помощи смогут получать около 1 тыс. пациентов.