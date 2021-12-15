Москва получила международную награду за инвестиционные проекты в сфере образования

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Премию fDi Strategy Awards в категории "Образовательные технологии" вручили столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы рады, что международные эксперты высоко оценили работу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы по формированию благоприятных условий для привлечения средств в разработку образовательных продуктов и услуг. Среди них создание выгодных условий для строительства образовательных объектов, удобные площадки для ведения инновационного бизнеса, проекты, направленные на повышение квалификации специалистов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По его словам, Москва остается самым инвестиционно привлекательным городом России. Сегодня на столицу приходится около 18,6% общероссийского объема инвестиций в основной капитал.

"Обычно премию вручают конкретным инвестиционным агентствам, однако в этом году впервые жюри отметило работу столичного департамента. Эксперты из fDi Intelligence изучили 34 площадки и агентства, которые заняли высокие позиции в рейтингах, опубликованных за последний год", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, в Москве созданы комфортные условия для привлечения инвестиций в образовательную отрасль. "Например, в этом году город заключил первое концессионное соглашение в сфере образования. По его условиям в инновационном центре "Сколково" будет создан уникальный проект - школа на 825 учеников. Соглашение заключено на 25 лет. Инвестор спроектирует, построит и оснастит школу оборудованием, а также будет осуществлять техническое обслуживание в течение всего срока концессии", - приводятся в сообщении слова Прохорова.

Об агентстве

fDi Intelligence проводит анализ и отбор ведущих мировых агентств по продвижению инвестиций и награждает победителей премией fDi Strategy Awards с 2016 года. Лауреатом премии в 2021 году стала корпорация экономического развития Нью-Йорка, а второе место разделили агентство по привлечению инвестиций Montr al International (Канада) и агентство London & Partners (Великобритания).